33-Jähriger missachtet Vorrang - Unfalllenker positiv auf THC getestet

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Schweizerstraße in Dornbirn.

Gegen 15.20 Uhr war eine 61-jährige Autofahrerin aus der Schweiz in Richtung Lustenau unterwegs. Als sie die Kreuzung zur Straße "An der Fuhr" bei grüner Ampel passierte, kollidierte sie mit dem Pkw eines 33-jährigen Mannes, der von der entgegenkommenden Fahrtrichtung nach links in die Straße "An der Fuhr" einbiegen wollte.