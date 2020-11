329 Neuinfektionen – 4 weitere Todesfälle in Vorarlberg

In Vorarlberg hat die Zahl der Genesungen jene der Corona-Neuinfektionen auch am Sonntag deutlich übertroffen.

Vier weitere Todesopfer

Ebenfalls gemeldet wurden vier weitere Corona-Todesopfer. In Vorarlberg sind damit bisher 72 Personen am oder mit dem Virus gestorben.

Noch 16 Intensivbetten frei

In den Spitälern blieb die Intensiv-Belegung angespannt, verschärfte sich aber nicht. In den Krankenhäusern des Landes befanden sich am Sonntag 180 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, 35 davon - einer mehr als tags zuvor - lagen auf der Intensivstation. Von den landesweit zur Verfügung stehenden Intensivbetten waren noch 16 frei (plus zwei). Keine Veränderung gab es bei der Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter. 117 waren mit dem Coronavirus infiziert, 106 weitere Mitarbeiter befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.