32-Jähriger nächtigte gratis in Lech und Bludenz

Dafür gab es nun sieben Monate teilbedingte Haft, zwei muss der Mann absitzen.

Der junge Mann hielt sich als erstes in einer Pension in Lech auf. Dort sprach er sehr dem Alkohol zu, dass er ins Spital nach Bludenz musste. Danach sei er auf der Straße gestanden. Doch statt sich Hilfe zu suchen, nächtigte er unentgeltlich in drei weiteren Hotels in Bludenz, unter anderem in einem Viersternehotel. Zu den Vorwürfen, insgesamt einen Monat unentgeltlich gewohnt zu haben, zeigte sich der Mann geständig. Ein weiteres Faktum, hier geht es um Veruntreuung, wurde ausgeschieden, weil eine Zeugin im Urlaub weilt. Der Gesamtschaden der Einmietbetrügereien beläuft sich auf über 5000 Euro. Einen Teilbetrag von über 2000 erkennt der Mann an.