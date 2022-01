3,1 Prozent mehr Lohn für Sozial- und Pflegepersonal

Arbeitgeber und Gewerkschaft konnten sich auf einen Abschlusses zum Kollektivvertrag des Vorarlberger Sozial- und Gesundheitswesens einigen.

Die knapp 8.000 Beschäftigten der privaten Sozial- und Gesundheitsorganisationen in Vorarlberg bekommen ab Februar durchschnittlich 3,1 Prozent mehr Lohn. Konkret gibt es eine Gehaltserhöhung in der Höhe von 2,85 Prozent zuzüglich einem einhergehenden Sockelbetrag von 7,50 Euro. Zudem wird eine Corona-Einmalprämie in der Höhe von 300 Euro ausbezahlt.