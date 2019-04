3000 Euro Strafe für Verhetzung

52-jähriger Unterländer muss wegen rassistischer Äußerungen Strafe zahlen.

„Dreck bleibt Dreck und Nigger bleibt Nigger“, mit derart geschmacklosen Äußerungen trat der 52-Jährige insgesamt 15 Mal auf Facebook in Erscheinung. Äußerungen, die er, wie er sagt, immer nur auf kriminelle Flüchtlinge bezog. Also auf solche, die bei uns in Europa Straftaten verüben. Heute tun im seine Internetäußerungen leid, er bereut das Ganze sehr.