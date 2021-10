Neue Kurse im Angebot der Volkshochschule Rankweil sind ein Hit

350 Kurse werden an der Volkshochschule Rankweil im Schlosserhaus Rankweil der Öffentlichkeit angeboten.

RANKWEIL. Vor 28 Jahren wurde die Volkshochschule Rankweil mit dem Sitz im Schlosserhaus Rankweil ins Leben gerufen. In den Anfangsstadien gab es gerade einmal 40 Kurse pro Vereinsjahr. Nun sind es rund 350 Kurse, welche in den zwölf Monaten der größten Öffentlichkeit im ganzen Land angeboten werden. Ein totaler Renner ist im Herbstprogramm der Kurs „Handlettering für den Alltagsgebrauch“. Dieser Kurs unter der Leitung von Cindy Konzett ist im Oktober und November dieses Jahres schon ausgebucht und erfreut sich größter Beliebtheit. Die Teilnehmer nehmen sich dafür wieder einmal Zeit von der Hand die Schrift auf das Papier zu bringen. Für die beiden Bildungsreferentinnen vom Schlosserhaus Rankweil, Nina Koch und Michaela Hagspiel-Marte war es eine riesengroße Überraschung, dass der Kurs Italienisch für Anfänger mit fast dreißig Anmeldungen gut angenommen wurde. Daher werden zwei Kurse zu diesem Thema angeboten. Neu im abwechslungsreichen Programm ab dem Herbst sind „Pilates klassisch“ und POP-Pilates“, die aber nach wenigen Tagen und Stunden bereits ausgebucht waren. Erstmals scheinen Nähen fürs Baby und zwei Angebote zur Keramik-Weiterbildung mit dem Titel Keramik-Relief und Sgraffito-Technik auf Keramik im umfangreichen Kursbuch auf. „Seit der Gründung vor knapp drei Jahrzehnten ist der Volkshochschule Rankweil gelungen, seinen kreativen Schwerpunkt kontinuierlich auszubauen und zu einer Marke weiterzuentwickeln. Etwa fünfzig Prozent der ingesamt 180 geplanten Veranstaltungen für das Herbstsemester liegen in diesem Bereich“, sagt VS Rankweil Bildungsreferentin Nina Koch. Gerade in der Zeit vor Weihnachten und zum Jahreswechsel können die Kursteilnehmer einzigartige Geschenksideen von Hand selber fertig stellen. Vor allem die Sprachkurse für die Senioren erfreuen sich von größter Beliebtheit. Anmeldungen zu allen Angeboten sind telefonisch oder per email möglich. Alle Kurse sind auf www.schlosserhus.at abrufbar. VN-TK