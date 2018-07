300-Euro-Gutschein für Mister-Kandidaten gewinnen!

Wer kennt den Mister Vorarlberg 2018? Wer jetzt seinen Kandidaten nominiert, hat die Chance auf 300 Euro-Messeparkgutscheine!

Wer also die große Chance auf 300 Euro für die Vereinskasse oder den nächsten Familienshoppingtag ergreifen will, kann seinen Kandidaten schnell und einfach über das Formular auf www.wannundwo.at nominieren. Der Kandidat wird dann von W&W zum Casting eingeladen – also auf zur Mister-Suche!

Infos: Bewerbung/Nominierung: Über das Formular auf www.wannundwo.at oder per Mail mit vollständigen Kontaktdaten (Bewerber und der Person, die nominiert), Staatsbürgerschaft, Größe, Gewicht sowie Porträt und Ganzkörper-Fotos des Kandidaten an misterwahl@wannundwo.at

400 Euro „Pimp my Room“-Gutschein: Der Drittplatzierte bekommt einen „Pimp my Room“-Gutschein im Wert von 400 Euro von Palaoro überreicht.

Gutscheine und Goodies für alle: Jeder Mister-Kandidat erhält fix Gutscheine oder Goodies von Façona, Magic Fit, Ölz Hair Artists, Sunclub. der Mohrenbrauerei usw. – am Finalabend geht also keiner der Jungs leer aus und bei den vielen Preisen ist bestimmt für jeden etwas dabei!

Programmhighlights für die Kandidaten

Heuer dürfen sich die Jungs über ein mega Programm freuen: So fährt man zur legendären Kinky nach München, beim Wakeboarding und Wasserski auf dem Bodensee wird Action geboten und im Klettergarten Damüls geht es für die Jungs hoch hinaus. Bei der Teamchallenge in der Funworld messen sich die Kandidaten im Bowling, Lasertag und Rennsimulator. Im Magic Fit in Dornbirn dürfen sie außerdem in der Vorbereitungszeit gratis trainieren!