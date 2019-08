Sommergewinnspiel: 300-Euro-Gutschein für den Führerschein gewinnen!

In der 7. Woche wird ein 300 Euro-Gutschein der Vorarlberger Fahrschulen für den Führerschein der Klasse B verlost. Und auch ein sagenhafter Hauptpreis wartet wieder!

Eingelöst werden können die 300 Euro in allen Vorarlberger Fahrschulen – also bei deinem Lieblingslehrer bzw. deiner Lieblingslehrerin oder auch in der Fahrschule gleich bei dir ums Eck. Gerade in ländlichen Gegenden ist ein Führerschein schon eine feine Sache, aber auch im städtischen Umfeld kann einem ein Auto doch einiges erleichtern. Verständlich also, dass der Führerschein der Klasse B am häufigsten erworben wird, denn seine Fahrerlaubnis berechtigt den Besitzer/die Besitzerin zum Führen eines PKW mit und ohne Anhänger. Ausgedehnten Shoppingtouren, Umzügen oder auch der ein oder anderen Spritztour sollte also bald nichts mehr im Wege stehen.