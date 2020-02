300.721 Stimmberechtigte bei Vorarlberger Gemeindewahlen

Ende vergangener Woche endete die Frist für die Abgabe eines Wahlvorschlages für die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2020 in Vorarlberg.

In 82 der insgesamt 96 Gemeinden des Landes wurden Wahlvorschläge für die Wahl in die Gemeindevertretung abgegeben, in 61 wurde zusätzlich mindestens eine Person für die Wahl des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin vorgeschlagen. Insgesamt sind 300.721 Personen bei den Wahlen am Sonntag, 15. März 2020, wahlberechtigt.

Mehrheitswahl in 14 Gemeinden

Wurde dem Gemeindewahlleiter bis zum 31. Jänner 2020 mindestens eine Wahlanmeldung bzw. ein Wahlvorschlag übergeben, so bestand in dieser Gemeinde auch für jede andere Wählergruppe noch die Möglichkeit, sich bis zum 7. Februar 2020, 17.00 Uhr, an der Wahlwerbung für die Gemeindewahlen zu beteiligen. In 14 Gemeinden Vorarlbergs wurde weder eine Wahlanmeldung noch ein Wahlvorschlag für die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen eingereicht (2015 waren es 16 Gemeinden). In diesen Gemeinden findet ein Wahlverfahren in Ermangelung von Wahlvorschlägen – besser bekannt als Mehrheitswahl – statt.