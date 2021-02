300.000 Menschen auf engem Raum: Rheintal zählt als städtische Region

Die EU zählt das Rheintal zur einzigen städtischen Region in Österreich neben Wien und Innsbruck. Für IV-Vorarlberg Präsident Martin Ohneberg eine Entwicklung, die für Vorarlberg immense Chancen beinhaltet.

Die EU-Kommission teilt alle 1345 europäischen Regionen in sogenannte NUTS 3-Regionen ein, die für standortpolitische Auswertungen und Ableitungen relevant sind. Wie heute in den VN berichtet wird, ist für Vorarlberg bemerkenswert, dass das Rheintal-Bodenseegebiet aufgrund der Bevölkerungsdichte der 300.000 Menschen als eine von drei überwiegend städtischen Regionen in Österreich zugeordnet wird.