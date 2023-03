30 Unterstützungserklärungen für SP-Befragung nötig

Für eine Kandidatur bei der SPÖ-Mitgliederbefragung muss man nun doch Unterstützungserklärungen vorlegen. Allerdings sind es mit 30 relativ wenige geworden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Vorstand am Montag mit nur drei Gegenstimmen gefällt. Eine Stichwahl gibt es nicht, sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen.

Rund 9.000 neue Mitglieder hat die SPÖ vergangene Woche in der Partei empfangen dürfen. Sie können gemäß einem Präsidiumsbeschluss von der Vorwoche sowohl kandidieren als auch mitwählen. 73 Bewerber wollen für den Parteivorsitz bei der Mitgliederbefragung kandidieren. Unter welchen Voraussetzungen die Bewerber zugelassen werden, wurde in den Gremien ausführlich diskutiert. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil berichtete danach von einer "sehr hitzigen Sitzung". SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner sah eine "gute, ehrliche, lange Sitzung".

Den Bewerbern wird diese Woche ein Formblatt zugesandt, auf dem sie Lebenslauf und ähnliches angeben sollen, will man doch quasi ein Profil für die Mitglieder auf einer Website erstellen. Verlangt werden etwa ein Strafregisterauszug und ein Nachweis, dass man in Österreich wahlberechtigt ist. Fake-Kandidaten sollen gleich ausgesiebt werden. Dazu kommen eben 30 Unterstützungserklärungen von Parteimitgliedern, "was ja nicht schwer sein kann", wie SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch befand. Vor der Sitzung hatte er solch eine Hürde noch für nicht notwendig gehalten.

Am Stimmzettel wird zunächst abgefragt, ob Rendi-Wagner Parteichefin bleiben und Spitzenkandidatin werden soll. Danach werden die Alternativen angeführt, an der Spitze davon Doskozil. Abgestimmt werden kann postalisch und online. Für ersteres soll die Post zu Beginn der Befragung ab 24. April die Stimmzettel ausliefern. Am selben Tag wird per Mail die Möglichkeit der elektronischen Abstimmung eröffnet. Deutsch versicherte, dass die Anonymität gesichert sei. Begleitet werde der Prozess vom Präsidenten der Notariatskammer.