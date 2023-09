30 Jahre Sozialsprengel Leiblachtal: Eine Erfolgsgeschichte der sozialen Unterstützung

Seit drei Jahrzehnten verfolgt der Sozialsprengel Leiblachtal das Ziel, durch professionelle soziale Arbeit einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen. Dabei steht die Unterstützung von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen im Mittelpunkt.

In den 30 Jahren seiner aktiven Arbeit hat der Sozialsprengel Leiblachtal viele wichtige und erfolgreiche Aktionen durchgeführt. Dazu gehören die “Leiblachtaler Gesundheitstage”, die “Aktion Demenz”, Jugendarbeit in eigenen Räumen, Kinderbetreuung, der Mobile Hilfsdienst MOHI, Deutschkurse für Migrantinnen, “Essen auf Rädern” und vieles mehr. Auch während der COVID-19-Pandemie haben die Mitarbeiter des Sozialsprengels die Menschen im Leiblachtal unterstützt.

Zum 30-jährigen Jubiläum des Sozialsprengels Leiblachtal wurden die Mitarbeiter*innen am 20. September 2023 zu einem gemeinsamen Abendessen ins Gasthaus Krone in Hörbranz eingeladen, um ihnen Wertschätzung für ihre engagierte Arbeit auszudrücken. Gemeinsam mit dem Vorstand und der Geschäftsführung verbrachten sie einen gemütlichen und entspannten Abend.

– 1993: Am 3. März 1993 wird in einer Sitzung unter der Leitung von Dr. Stefan Allgäuer in Lochau der Verein „Sozialsprengel Leiblachtal gegründet. Daraufhin wird ein Büro eröffnet und ein Geschäftsführer, eine Sozialarbeiterin und eine Familienhelferin eingestellt. Zu Beginn konzentrierte sich der Sozialsprengel auf Angebote in der Familienhilfe und eröffnete die Diät- und Ernährungsberatungsstelle Leiblachtal. Darüber hinaus wurden. Programme wie “Urlaub von der Pflege” und die Fachgruppe “Altenarbeit” ins Leben gerufen, die eine Vernetzung im gesamten Leiblachtal ermöglichten. Kurz darauf wurde der ambulante Betreuungsdienst Lochau in den Sozialsprengel Leiblachtal integriert.