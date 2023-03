30 Jahre Poolbar: Diese Headliner sind neu!

Nächste Poolbar-Bandwelle

mit neuen Hochkarätern

Poolbar Festival, Vielfalt ist Trumpf

Danger Dan

Damit dürfte dann wohl alles von der Kunstfreiheit gedeckt sein: Mit der Antilopen Gang sorgte Frontmann Danger Dan schon für einen ekstatischen Auftritt beim Festival, am 14. Juli dann beim Openair auf dem Poolbar-Gelände.

Xavier Rudd

Freunde der Surfkultur kennen ihn schon lange, auch in Vorarlberg absolvierte der Musiker, dessen Song "Follow The Sun" über 64 Millionen Aufrufe auf YouTube aufweist, schon den ein oder anderen Auftritt: Die Rede ist von Xavier Rudd, der dem Poolbar Festival heuer am 8. Juli seine Aufwartung erweist.