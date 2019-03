30 Jahre im Dienste der Mitmenschen

Der Krankenpflegeverein Maria-Bildstein lud zur Jubiläumshauptversammlung.

Bei der diesjährigen 30. Jahreshauptversammlung berichtete Claudia Gunz, die Obfrau des Krankenpflegevereines in der kleinen Hofsteiggemeinde, über das rege Vereinsleben, die solid geführte Vereinskassa und weitere geplante „Aktivitäten für Mitmenschen“. Das Interesse an diesem runden Jubiläum war groß, was mitunter auch daran lag, dass Primar Dr. Albert Lingg über das aktuelle Thema „Vorbeugung von psychischen Leiden“ referierte. Unter den Gästen, welche gespannt den vom Vortragenden präsentierten Fallbeispielen folgten, waren unter anderem Bgm. Judith Schilling-Grabher, Pfarrer Paul Burtscher, Bgm. Manfred Flatz (Schwarzach), Obmänner umliegender Krankenpflegevereine wie etwa Ewald Bereuter (Alberschwende), Helmut Leite (Schwarzach), Manfred Madlener (Kennelbach) und Kurt Greber (Buch), Erna Troy (MoHi Bildstein), Kurt Schlegel (Sozialdienste Wolfurt) sowie das Diplompflegeteam rund um Susanne Vonach.