30 Jahre aha Jugendinfo: Diese Themen bewegen Vorarlbergs Jugend

Die Jugendinfo feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Geschäftsführerin Monika Paterno über heiße Themen, Jugendkultur und die Jubiläumswoche.

"Ware eher ein kleiner Verein"

"Wir waren eher ein kleiner Verein, jetzt sind wir gewachsen", meint Paterno. Zu Beginn gab es nur einen Standort in Dornbirn, heute gibt es drei in Dornbirn, Bregenz und Bludenz. "Unser wichtigster Standort - das ist recht neu dazu gekommen und war von Anfang an nicht so geplant - ist natürlich das Internet", verdeutlicht die Geschäftsführerin. "Geändert haben sich die Themen nur teilweise. Allerdings, wie die Jugendlichen nach diesen Themen fragen, das hat sich ganz stark geändert." Die Ferienjobbörse gibt es seit den Anfängen - früher wurden telefonisch Listen durchgegangen, heute findet sie komplett online statt.