3 Platzverweise und 6 Tore - Altach feiert verrückten ersten Saisonsieg

Der SCR Altach feierte in einem turbulenten Heimspiel gegen Angstgegner Admira Mödling einen wichtigen 4:2-Erfolg.

Für den SCR Altach ging es im heutigen Heimspiel gegen die Admira aus Mödling am fünften Spieltag um den ersten Saisonsieg. Und das Spiel schien von Beginn weg für die Hausherren zu laufen. Denn Sebastian Bauer musste nach einem harten Foul bereits nach zwei Minuten mit der Roten Karte wieder vom Feld. In der 10. Minute konnten die Altacher dann bereits Kapital daraus schlagen, als Maderner per Kopf das 1:0 erzielte. Nach einer zerfahrenen Phase zwischendurch gelang Nussbaumer in der 28. Minute per Abpraller das 2:0. Doch bereits in der 34. Minute sorgte ein sehr kurioses Eigentor von Zwischenbrugger für das 2:1 - mit diesem Spielstand ging es in die Pause.