3. Lange Nacht der Musik am 05. September 2019 in Hörbranz

Sechs Lokale und sechs Bands zaubern bereits zum dritten Mal eine Klangwolke über Hörbranz!!

Mit Rheinstone im s´Sannwald, d`Viehweidler im Gasthaus Rose, die Azubis im Gasthaus Krone, Mooses im Faba, Roadwork im Gasthaus Bad Diezlings und Ellice Brown & the blue prophets im Friends sorgen am 05.09.2019 sechs Bands Live mit ihren unterschiedlichen Musikrichtungen dafür, dass die Erfolgsgeschichte der Langen Nacht der Musik in Hörbranz weitergeschrieben wird. Der Gratis ShuttleBus verkehrt zwischen den Spielstätten und bringt alle Nachschwärmer sicher von Ort zu Ort.