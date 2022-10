3-Länder-Marathon live auf VOL.AT

Am Sonntag starten wieder tausende Athleten beim 3-Länder-Marathon.

Die Favoriten bei den Herren

Bei den Herren gehen gleich fünf Athleten auf Rekordjagd. „Vom Papier her ist Stephen Chemlany der Schnellste.“ So Rennleiter Günter Ernst. Der 40jährige Kenianer, der aktuell in der Schweiz lebt, kann mit einer Spitzenzeit von 2:06:22 aufwarten. Sein Ziel sind 2:09:00 Stunden und damit gut 2 Minuten unter dem aktuellen Streckenrekord aus dem Jahre 2011 (2:11.18, Marko Kipchumba, KEN).