3.700 Handy-Sünder pro Jahr in Vorarlberg

In Vorarlberg gab es im Vorjahr weniger Handy-Vergehen im Straßenverkehr – aber doppelt so viel Handy-Sünder wie Alko-Lenker.

Vorarlberg und Kärnten sind die einzigen Bundesländer, wo es im Vorjahr einen Rückgang bei den Handy-Vergehen im Straßenverkehr gab, macht der VCÖ aufmerksam. Aber die Zahl der Handy-Sünder ist in Vorarlberg nach wie vor hoch. 3.720 Fahrzeug-Lenker wurden beim Handy-Telefonieren am Steuer erwischt, doppelt so viele wie Alko-Lenker. Der VCÖ weist darauf hin, dass Handy-Lenker ähnlich schlecht reagieren wie Alko-Lenker mit 0,8 Promille. Der VCÖ spricht sich für die Aufnahme von Handy am Steuer ins Vormerksystem sowie für verstärkte Kontrollen aus.