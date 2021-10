3.582 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in Österreich weiter über der 3.000er-Marke und damit sehr hoch.

Sieben-Tages-Inzidenz bei 225

Zahlen aus den Bundesländern

In absoluten Zahlen wurden die meisten neuen Fälle in den vergangenen 24 Stunden in Oberösterreich (799) gemeldet, gefolgt von Niederösterreich (725). In der Bundeshauptstadt Wien waren es 527 Neuerkrankte, in der Steiermark 466 und in Salzburg 374. In Kärnten kamen 258 Neuinfektionen dazu, in Tirol 257, in Vorarlberg 95 und im Burgenland 81.