3.000-Dollar-Sneaker: Jesus-Latschen in neuem Stil

Als "Jesus-Latschen" bezeichnet man normalerweise offene Ledersandalen. Ein New Yorker Modelabel sorgt nun mit einer deutlich hipperen - und kontroverseren - Variante eines Jesus-Schuhs für Aufsehen.

Symbolisiert das Blut Christi

In der Sohle befindet sich geweihtes Wasser aus dem Jordan. Eine Referenz an die Bibelstelle in der Jesus über das Wasser läuft. Ein Tropfen roter Farbe auf des Zunge des Schuhs symbolisiert das Blut Christi. Zudem findet sich an der Seite ein Verweis auf eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium.