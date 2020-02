2x2 Karten für SORTOUT Album Release Show im Conrad Sohm!

Am 07. März im Conrad Sohm ist es soweit: Sortout präsentiert die Album-Release Show. VOL.AT verlost 2x2 Eintrittskarten!

Getreu dem Bandmotto ‘ARISE. SORT OUT. OVERCOME.’ vereinen die Österreicher SORTOUT Gitarren-Riffs und Shouts zu einem abwechslungsreichen wie heftigen Metalcore Sound. Die fünf Musiker erschaffen besondere Klang-Momente, die auch live noch lange nachhallen.

Before Us All & IMPVLSE sind Special-Guests.