2G-Kontrollen: "Die Wahl war zwischen Pest und Cholera"

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, sprach in "Vorarlberg LIVE" über die 2G-Kontrollen und die schwierige Beziehung zur Politik.

Seit Anfang der Woche muss im Handel ein 2G-Nachweis vorgelegt werden. Die Kontrollen würden zwar gut funktionieren, der Umsatzeinbruch in den vergangenen Tagen sei aber katastrophal, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes am Donnerstagabend in "Vorarlberg LIVE".