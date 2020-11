291 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle

Derzeit sind in Vorarlberg 4.055 Personen aktiv positiv mit Covid-19 infiziert. 223 Corona-Patienten befinden sich in stationärer Behandlung.

Registriert wurden seit Mittwochmitternacht in Vorarlberg 291 Neuinfektionen, denen 327 Genesungen gegenüber standen.

Die Zahl der aktiv Infizierten fiel von 4.094 auf 4.055 Fälle (Stand 16 Uhr). Allerdings sind am Donnerstag auch drei weitere Personen mit oder am Coronavirus verstorben. Laut Dashboard des Landes sind mittlerweile 81 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, 61 davon seit dem 24. September.

Noch 15 Intensivbetten frei

In den Vorarlberger Spitälern wurden seit Mittwoch 44 Corona-Patienten aufgenommen sowie 19 entlassen. Damit befinden sich derzeit 223 Corona-Erkrankte (plus 23) in stationärer Behandlung, 44 davon - drei mehr als tags zuvor - lagen auf der Intensivstation. Von den landesweit zur Verfügung stehenden Intensivbetten waren noch 15 (minus eins) frei.