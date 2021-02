29 Anzeigen bei Kontrollen rund um Skigebiete im Oberland

Am Wochenende wurden Schwerpunktkontrollen auf den Zufahrtsstraßen in die Skigebiete im Montafon, Klostertal und am Arlberg durchgeführt.

Jeweils von 8 bis 10.30 Uhr führten Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektionen Klösterle, Lech, Schruns und Gaschurn die Schwerpunktkontrollen insbesondere in Hinblick auf die 4. Covid-Schutzmaßnahmen-Verordnung durch. Insgesamt wurden etwa 180 Autos und deren Insassen auf den Zufahrtsstraßen in die Skigebiete im Montafon, im Klostertal und am Arlberg überprüft.

Die Bilanz:

30 Organmandate iSd 4. Covid-Schutzmaßnahmen-Verordnung

3 Organmandate wegen kraftfahrrechtlicher Übertretungen

7 Anzeigen wegen Übertretungen der 4. Covid-Schutzmaßnahmen-Verordnung

7 Anzeigen wegen Übertretungen der Covid-19-Einreiseverordnung

5 Anzeigen wegen Übertretungen kraftfahrrechtlicher Bestimmungen

5 Anzeigen wegen Übertretungen nach dem Meldegesetz

1 Anzeige wurde wegen Übertretung nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz

4 Anzeigen wegen Verwendung von im Ausland zugelassenen Fahrzeugen durch in Österreich wohnhafte Personen bzw wegen des Nichtentrichtens der NoVA, weitergeleitet an die Finanzpolizei bzw Zollfahndung