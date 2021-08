28 Tonnen schwerer Muldenkipper abgerutscht

Ein 53-jähriger Mann ist mit einem Muldenkipper in St. Gallenkirch von der Baustelle der Bergstation "Schafbergbahn" kommend, am Montag vom Güterweg abgerutscht.

Ein 53-jähriger Mann fuhr am 16.08.2021 um 10:40 Uhr mit einem Muldenkipper (28,5 Tonnen Eigengewicht) in St. Gallenkirch auf dem Güterweg von der Baustelle der Bergstation "Schafbergbahn" kommend talwärts. Im Bereich einer Kehre im oberen Teil des Weges fuhr der 53-Jährige am linken Fahrbahnrand entlang. Als der Mann merkte, dass das Straßenbankett nachgab, stoppte er den Muldenkipper und wollte zurücksetzen.