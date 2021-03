50 Neuinfektionen am Mittwoch in Vorarlberg

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Vorarlberg weiter stabil.

Stand Mittwoch, 24 Uhr: Laut Dashboard des Landes standen am Mittwoch 50 Neuinfektionen 45 Genesungen gegenüber, damit galten 435 Personen als Corona-positiv.

Todesopfer waren im Zusammenhang mit dem Virus keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 278 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.

Lage in den Spitälern

Sieben Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, vier weitere in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Alle 96 Vorarlberger Kommunen weisen wieder weniger als 50 Infizierte aus. In Vorarlbergs bevölkerungsreichster Stadt Dornbirn gab es 49 Corona-Infektionen, in Feldkirch waren es 39, in Bregenz 38. Jede dritte Kommune ist frei vom Coronavirus.