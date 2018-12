28 Jahre auf den Brettern die die Welt bedeuteten/Gib dem Affen Zucker

Neben dem Theaterurgestein „Direttore“ Werner Ritschel kann ein weiteres Mitglied des Hörbranzer Theaters eine großartige Bühnenkarriere zurückblicken.

Seit 1990 gestaltet der fast 90-Jährige Severin Sigg, der zu seinem Geburtstag eine Fahrradtour nach Wien plant, das Theaterleben in Hörbranz aktiv mit. Severin Sigg hatte schon immer einen Hang zum Theaterspielen und gestaltete zuvor zahlreiche Gemeinde- und Seniorenbälle mit und spielte auf der Bühne wichtige Rollen. Auch im Theater Hörbranz mimte er 1991 in dem Stück “Der wahre Jakob” als Hoteldiener ein der entscheidenden Personen in dem erfolgreichen Stück. Immer wieder in Abständen bis 2017 hat er tragende Rollen verkörpert, vom Diener über den Grafen bis zum Millionär. Er ist aber auch der Mann, der immer wieder seit Jahrzehnten die Sitzordnung im Saal überwacht und eigenhändig die Stuhlordnung herrichtet. Bei jeder Vorstellung ist er dabei und begrüßt die Besucher persönlich und hilft ihnen ihre Plätze zu finden. Was er macht, macht er mit vorbildhaftem Ehrgeiz und mit seiner sprichwörtlichen Verlässlichkeit. Das Theater Hörbranz kann sich Stolz schätzen, solch einen Akteur in seinen Reihen zu haben. Auf die Frage was man über ihn sagen könnte, meinte er einmal: belsch ma nix me über oam seht isch ma nümma interessant (wenn man nicht mehr über einen redet, ist man nicht mehr interessant). Auch in dieser Spielsaison ist er immer wieder am Eingang und freut sich auf die Besucher des aktuellen Stückes.