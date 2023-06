28-Jähriger nach Motorradunfall in Schwarzenberg verletzt

Ein 28-jähriger Motorradfahrer wurde nach einem gescheiterten Überholversuch auf der L48 bei Schwarzenberg schwer verletzt und ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Am Freitag ereignete sich auf der L48 in Schwarzenberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Motorradfahrer, der hinter einem 39-jährigen Pkw-Lenker in Richtung Dornbirn fuhr, setzte vor der Abzweigung zur Gemeindestraße Gmeind zu einem Überholmanöver an.

Kontrollverlust in der Kurve

Laut Polizeibericht startete der junge Mann sein Überholmanöver in einer übersichtlichen Kurve. Im Zuge dieses Manövers verlor der 28-Jährige jedoch die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Straße ab. Im weiteren Verlauf prallte das Motorrad frontal gegen eine Sitzbank am Straßenrand, woraufhin der Fahrer in eine angrenzende Wiese stürzte.

Der verletzte Motorradfahrer wurde verletzt in das KH Dornbirn verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.