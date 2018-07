28-jähriger Mann in Bregenz im Bodensee ertrunken

Tödlich hat für einen 28-jährigen Mann am Donnerstagabend ein Bad im Bodensee in Bregenz geendet.

Nach Angaben der Vorarlberger Polizei wurde die Exekutive gegen 22.30 Uhr verständigt, weil der Mann nicht vom Schwimmen im See im Bereich Molo zurückgekehrt war. Wasserrettung, Polizei und Feuerwehr leiteten eine Suchaktion ein, da Kleidung und Wertgegenstände des Mannes am Ufer vorgefunden wurden.

Video vom Rettungseinsatz

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Rund 40 Minuten später konnte der 28-Jährige in einer Entfernung von vier bis fünf Metern zum Ufer in der Tiefe von etwa zwei Metern geborgen werden. Wiederbelebungsversuche durch den Notarzt sowie der Rettungskräfte verliefen negativ. An der Suchaktion waren 35 Personen der Wasserrettung, 15 Feuerwehrleute, sechs Polizisten sowie neun Einsatzboote beteiligt.