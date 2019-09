2:8! FC Hittisau erlitt in Dornbirn eine Klatsche

Hohe Auswärtspleite für den Wälder-Landesligisten in der Messestadt

Eine 8:2-Klatsche kassierte der KFZ Hagspiel FC Hittisau beim Auswärtsspiel bei der Amateurmannschaft des FC Dornbirn. Nachdem unser Team in der fünften Minuten nach einem schönen Angriff mit 0:1 in Führung gehen konnte, übernahmen die Gastgeber, welche mit sechs Kaderspielern ihrer ersten Mannschaft in der Startformation antraten, immer mehr das Kommando. Folgerichtig gelang ihnen in Minute 17 durch einen Elfmeter der Ausgleichstreffer. Durch einen Doppelschlag in der 34. Minute (ebenfalls per Elfmeter) und der 35. Minute fiel schon vor dem Seitenwechsel so etwas wie eine Vorentscheidung.