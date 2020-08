276 Tonnen Müll entlang der A14

In den vergangenen Jahren ist das Müllaufkommen entlang der österreichischen Autobahnen sukzessive gestiegen.

Jedes Jahr fallen tausende Tonnen Müll auf den 56 Rastplätzen und 87 Raststationen entlang der Autobahnen und Schnellstraßen an. Insgesamt waren es 2019 8.687 Tonnen.

Immer mehr Müll landet dabei nicht in den dafür vorgesehenen Containern und Mistkübeln, sondern direkt auf der Strecke und den Rastplätzen, informiert die Asfinag am Donnerstag via Aussendung. Rund ein Viertel des Jahresmülls muss händisch aufgesammelt werden, ein Großteil davon sind Plastikflaschen.