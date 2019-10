270.536 Vorarlberger dürfen am 13. Oktober wählen

Bei der Vorarlberger Landtagswahl am 13. Oktober sind 270.536 Personen wahlberechtigt. Das gab die Landeswahlbehörde auf APA-Anfrage bekannt. Mehr zu sagen haben dabei die Frauen: Teilnehmen dürfen 138.347 Frauen und 132.189 Männer. 503 der Stimmbürger leben im Ausland, 2014 waren es 253.

Wer wahlberechtigt ist

Die Wählerverzeichnisse lagen bis 16. August für zehn Tage in den Gemeindeämtern auf, so lange konnte ein Berichtigungsantrag gestellt werden. Danach wurden die Verzeichnisse vorläufig abgeschlossen. Laut Landeswahlbehörde können sich aber etwa bei Aufnahmefehlern oder Irrtümern weiter marginale Änderungen ergeben.

Bei der Landtagswahl ist wahlberechtigt, wer am Stichtag (16. Juli) seinen Hauptwohnsitz in Vorarlberg hatte, österreichischer Staatsbürger ist und spätestens am Wahltag (13. Oktober) das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. Als Auslands-Vorarlberger darf man nur dann an der Wahl teilnehmen, wenn man das Land noch keine zehn Jahre verlassen hat. 2014 nutzten 64,13 Prozent der Wahlberechtigten ihr Stimmrecht.