27 Jahre Altersunterschied: Das ist GNTM-Theresias Freund

Theresia ist wohl eine der polarisierendsten GNTM-Kandidatinnen dieser Staffel. Nun macht sie mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen.

Sie liebt es die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und polarisiert schon jetzt unter Heidis Models. Seit der ersten Folge bringt sich GNTM-Theresia ins Gespräch und macht nun auch mit ihrem Privatleben Schlagzeilen. Seit vier Jahren ist die 26-Jährige schon mit ihrem Freund Thomas zusammen. Was daran so polarisierend sein soll? Der Mann an Theresia’s Seite ist schon stolze 53 Jahre alt und somit 27 Jahre älter als das Nachwuchsmodel.