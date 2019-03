27-Jähriger bedrohte Arzt mit Messer

12 Monate Haft, vier davon unbedingt für eine Reihe von Delikten.

Der junge Mann leidet schon seit längerem an einer Persönlichkeitsstörung. Und zwar an der Borderlinestörung. Dazu kommen immer wieder Suchmittel und diverse Gesetzesverstöße. Zuletzt wurde er in Innsbruck zu zehn Monaten unbedingt verurteilt. Nun sitzt er auf der Anklagebank, weil er im Landeskrankenhaus Rankweil einen Facharzt mit dem Messer bedrohte. „Ich steche Dich ab, Du arrogantes Schwein!“, schimpfte der junge Patient und holte tatsächlich sein Jausenmesser aus seinem Rucksack. Er wollte erzwingen, dass der Arzt ihm ein bestimmtes Medikament in Depotform verabreicht.