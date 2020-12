265 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

In Vorarlberg ist am Sonntag die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen leicht gesunken.

Am Sonntag wurden in Vorarlberg 265 Neuinfektionen registriert denen 297 Genesungen gegenüberstanden.

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen fiel somit um 33 auf 2.141 Personen (Stand 24 Uhr). Eine weiterer Covid-Patient starb am Sonntag am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 155.

38 Intensivbetten frei

Die Situation in den Krankenhäusern des Landes blieb weiter stabil bzw. entspannte sich leicht. Von den landesweit 79 Intensivbetten waren 25 - eins mehr als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Aktuell waren am Samstag noch 38 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 130 Corona-Erkrankte stationär betreut.