26 Neuinfektionen am Ostersonntag in Vorarlberg

In Vorarlberg ist die Zahl der Corona-Infektionen am Sonntag relativ gering ausgefallen.

Stand Sonntag 24 Uhr: Laut Dashboard des Landes standen am Sonntag 26 Neuinfektionen 51 Genesungen gegenüber, damit galten 801 Personen (minus 25) als Corona-positiv. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist am Sonntag leicht gestiegen, auf 136.

Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus war am Sonntag keines zu beklagen. Bisher sind in Vorarlberg 282 Personen am oder mit dem Virus gestorben.