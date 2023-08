26-jähriger Vorarlberger stirbt auf Innkreisautobahn

Auf der Innkreisautobhan A8 in Oberösterreich krachte ein 26-jähriger Vorarlberg am Montagmittag gegen das Heck eines Lkw. Der Junge Mann überlebte den Unfall nicht.

Am Montagmittag Uhr ereignete sich auf der Innkreisautobahn A8 in Fahrtrichtung Voralpenkreuz der folgenschwere Verkehrsunfall zwischen dem Pkw und einem Sattelschlepper im Gemeindegebiet Kematen am Innbach.