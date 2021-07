26-fache Nationalspielerin kickt für Altach/Vorderland

Die 22-jährige Viktoria Pinther wechselt von Bayer 04 Leverkusen in die Cashpoint-Arena.

Die gebürtige Wienerin spielte in Österreich unter anderem schon für den SKV Altenmarkt und den SKN St. Pölten, bevor sie zur Spielzeit 2018/19 in die deutsche Bundesliga zum SC Sand wechselte. Nach zwei Jahren in Sand wurde Pinther im vergangenen Sommer von Bayer 04 Leverkusen verpflichtet.

Tobias Thies, Sportlicher Leiter: „Viktoria Pinther hat sich mit ihren jungen Jahren bereits in einer der stärksten Frauen-Ligen der Welt behauptet. Es freut uns sehr, dass wir zukünftig eine Österreichische Nationalspielerin in unseren Reihen haben. Mit ihren sportlichen Qualitäten wird sie eine wichtige Rolle innerhalb unserer Mannschaft einnehmen, darüber hinaus werden unsere jungen Spielerinnen aber auch von der Erfahrung profitieren, die Viki bereits sammeln konnte.“

Viktoria Pinther: „Ich freue mich sehr, nach drei Jahren in Deutschland, in die Österreichische Frauen-Bundesliga zurückzukehren. Bei der SPG SCR Altach / FFC Vorderland ist etwas am Entstehen und mir wurde in den Gesprächen das Gefühl gegeben, dass ich hier eine wichtige Rolle einnehmen kann. Ich freue mich darauf, meine Team-Kolleginnen kennenzulernen und ganz besonders, in der CASHPOINT Arena unsere Heimspiele zu bestreiten.“