25 Jahre Pfarrer Armin in Bezau und 7. Bregenzerwälder Trachtentag

Am Sonntag, den 8. September 2019 feiern wir in Bezau das Jubiläum unseres Pfarres sowie den Bregenzerwälder Trachtentag.

Danke!

Fast auf den Tag genau ist Pfarrer Armin Fleisch nun seit 25 Jahren in unserer Pfarre tätig. Er ist uns Stütze und Halt in freudigen aber auch bei traurigen Anlässen. Unter seiner Aufsicht wurde unsere prächtige Pfarrkirche Innen sowie Außen saniert. Wir wollen „Danke“ sagen und mit ihm feiern. Herzliche Einladung somit an die gesamte Gemeinde zum Fest!