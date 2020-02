25 Jahre im Dienst für die Menschen

Buch. Umfängliche Bilanz samt Generationenwechsel beim Krankenpflegeverein.

Die Entwicklung der Hauskrankenpflege geht in Vorarlberg weit in der Geschichte zurück. Während in Lustenau 1899 der erste Verein aus der Taufe gehoben wurde, blickt der 1995 gegründete Krankenpflegeverein Buch (KPV) nun auf ein Vierteljahrhundert. Dass sich das grundlegende Wirken von einst maßgeblich zur heutigen Gesundheitsdienstleistung verändert hat, konnten rund 100 Gäste bei der Jubiläumsversammlung im Gemeindesaal miterleben. So zog Gründungsobmann Kurt Greber letztmalig eine umfängliche Bilanz. Trotz den steigenden Anforderungen zwischen den Pflegestandards, den Wünschen der Patientinnen und Patienten in vertrauter Umgebung betreut zu werden, sowie der Finanzierbarkeit der facettenreichen Leistungen, ist ein Credo geblieben: „Ein Herz für die Menschen“.