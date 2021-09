24 Neuinfektionen am Sonntagmittag in Vorarlberg

Am Sonntagmorgen wurden auf dem Dashboard des Landes keine Neuinfektionen oder Genesene registriert. Zu Mittag waren es 24 neue Fälle.

Stand Sonntag 12 Uhr: Am Samstag wurden in Vorarlberg 71 Neuinfektionen und keine Genesenen auf dem Dashboard des Landes verzeichnet. Am Sonntagmittag gab es 24 Neuinfektionen, keine Genesenen und die Zahl der aktiv positiven Fälle stieg auf 809.