24. Landeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ 2024

am Samstag, den 16. März 2024 im Gemeindesaal Dorfmitte in Koblach

Die Beliebtheit des Ensemblewettbewerbs „Musik in kleinen Gruppen“, der heuer zum fünften Mal in Koblach im Gemeindezentrum DorfMitte stattfindet, zeigt sich an der hohen Zahl der Anmeldungen. Rund 70 junge Musiktalente stellen sich in 24 Ensembles der professionellen Jury unter dem Vorsitz von Mag. Andreas Schaffer (Kärnten). Die weiteren Juroren sind Sylvia Klingler (Tirol) und Mag. Thomas Mair (Niederösterreich).

Schwerpunkt des Wettbewerbes 2024 ist die Förderung der vereinseigenen Ensembles. Alle am Wettbewerb teilnehmenden Musikerinnen und Musiker sind Mitglied in einer dem ÖBV angehörenden Kapelle. Alle Gruppen erhalten Urkunden. Außerdem werden tolle Sachpreise verlost. Das punktehöchste Ensemble jeder Stufe erhält eine VBV-Trophäe. Jener Musikverein, der die meisten Teilnehmerinnen entsendet, erhält einen Notengutschein vom Musikverlag Abel in Damüls.

Bei diesem Landeswettbewerb können sich fünf Ensembles für die Teilnahme am Bundeswettbewerb qualifizieren, der am 26. und 27. Oktober 2024 in Salzburg stattfinden wird.

Alle Wertungsspiele sowie die Preisverteilung in Koblach sind öffentlich und der Eintritt ist frei.

Samstag, 16. März ab 08:20 Uhr, Preisverteilung 18:15 Uhr, Gemeindesaal DorfMitte in Koblach