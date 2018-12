24-Jähriger trat bei Festnahme in Vorarlberg gegen Beamte

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Dornbirn versucht, mit Fußtritten seiner Festnahem zu entgehen.

Polizist verletzt

Die Polizisten waren gegen 0.20 Uhr wegen einer Sachbeschädigung an einem Taxi in die Arlbergstraße gerufen worden. Der 24-Jährige aus Wolfurt habe eindeutig als Verursacher ermittelt werden können, so die Exekutive.