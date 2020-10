Covid-19: 234 Neuinfektionen in Vorarlberg

In Vorarlberg wurden am Sonntag 234 Neuinfektionen verzeichnet - das ist Höchststand seit Beginn der Pandemie. Das Virus forderte auch ein weiters Opfer.

Mit dem letzten Tagesupdate um 16 Uhr zeigte das Corona-Dashboard des Landes am Sonntag 234 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden an - seit Beginn der Pandemie wurden noch nie so viele Neuinfektionen an einem Tag verzeichnet. Am Montag wurde ein weiteres Corona-Todesopfer verzeichnet.