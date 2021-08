231 aktiv positive Corona-Fälle in Vorarlberg

Am Sonntag wurden insgesamt 27 Neuinfektionen registriert. Bis Montagmorgen kamen keine neuen Fälle hinzu, dem gegenüber stehen 26 Genesungen.

Stand Montag, 8 Uhr morgens: 25 Neuinfektionen wurden am Samstag in Vorarlberg registriert, 28 Personen galten im gleichen Zeitraum als genesen. Am Sonntag kamen insgesamt 27 Neuinfektionen und keine Genesungen dazu. Bis Montagmorgen wurden 26 genesene Fälle verzeichnet, Neuinfektionen wurden bislang keine gemeldet.