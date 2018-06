23 Runden auf einem Aufstiegsplatz und am Ende?

23 von bislang 25 Spieltagen steht der SK Meiningen auf dem zweiten Tabellenplatz in der Landesliga.

Jetzt müssen die Cavkic-Schützlinge im Nachbarduell gegen Brederis aber punkten um in die Vorarlbergliga zurückzukehren.

Um den zweiten Tabellenplatz und den Aufstieg in die Vorarlbergliga duellieren sich Meiningen und Lochau. Meiningen hat vor dem letzten Spieltag zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Leiblachtaler. Meiningen muss im Lokalderby in Brederis antreten. Lochau hat gegen Schruns Heimrecht. Wenn Lochau mit zwei Toren Differenz gewinnt und Meiningen nur Remis spielt, sind die Lochauer in der Vorarlbergliga.