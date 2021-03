23 Neuinfektionen am Montagnachmittag

Laut Dashboard des Landes kamen am Montag 23 Neuinfektionen hinzu. 359 Menschen galten am Nachmittag als aktiv positiv.

Stand Montag, 16 Uhr: Seit Sonntagmitternacht wurden in Vorarlberg 23 Neuinfektionen registriert. Derzeit verzeichnet das Dashboard des Landes noch 359 aktiv positive Corona-Fälle, 23.800 Personen gelten als genesen.

In Vorarlberg sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie bislang 278 Todesopfer zu beklagen.

Situation in den Spitälern

In den Spitälern Vorarlbergs ist gestern niemand im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Sieben Mitarbeitende sind Corona-positiv getestet, sechs sind zusätzlich in Quarantäne.

Zahlen aus den Gemeinden

Am meisten aktiv mit Corona Infizierte hat derzeit der Bezirk Feldkirch mit 118 Personen. Dahinter folgen Bregenz (104), Dornbirn (76) und Bludenz (51). Zehn aktiv Infizierte haben ihren Wohnsitz außerhalb Vorarlbergs.

Aktuell weisen alle 96 Vorarlberger Kommunen weniger als 50 Infizierte aus. In Dornbirn waren es 47 Infizierte, in Bregenz 33, in Feldkirch 27.