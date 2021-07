23 neue Führungskräfte verstärken die Polizei

Landespolizeidirektor Dr. Hans-Peter Ludescher überreichte am 30.6.2021 die Ernennungsdekrete an die neuen Führungskräfte.

Landespolizeidirektor Dr. Hans-Peter Ludescher überreichte am 30.6.2021 die Ernennungsdekrete an die neuen Führungskräfte. ©Polizei Vorarlberg

Landespolizeidirektor Dr. Hans-Peter Ludescher überreichte am 30.6.2021 die Ernennungsdekrete an die neuen Führungskräfte. ©Polizei Vorarlberg

Nach einer sechsmonatigen Ausbildung im Feuerwehrausbildungszentrum in Feldkirch überreichte Landespolizeidirektor Dr. Hans-Peter Ludescher am Mittwoch die Ernennungsdekrete an die neuen Führungskräfte.

Polizeifachliche Kompetenzen, wie Dienstrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, Verkehrsrecht, Kriminalistik, Waffengebrauch, aber auch personal- und sozialkommunikative Kompetenzen, wie angewandte Psychologie, Kommunikation und Konfliktmanagement, Bewusst Führen und Menschenrechte, bildeten die Schwerpunkte der Ausbildung.

Die Abschlussprüfung am 28. Juni bestanden alle Lehrgangsteilnehmer*innen erfolgreich. 10 Kursteilnehmer schlossen die Ausbildung mit einer oder mehreren Auszeichnungen ab, gerecht verteilt auf 5 Frauen und 5 Männer. Die 23 neuen Führungskräfte verrichten zukünftig auf verschiedenen Polizeidienststellen, verteilt auf ganz Vorarlberg, bzw. bei unterschiedlichen Abteilungen ihren Dienst und verstärken dadurch personell die Exekutive.