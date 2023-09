2:3 nach Verlängerung: Dornbirn verpasst Einzug in die 3. Runde

Der FC Dornbirn musste sich St. Pölten zu Hause nach Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben und verpasste somit den Einzug in die dritte Runde.

In Dornbirn sahen die Zuseher in der ersten Halbzeit ein gutes Cup-Duell zwischen den Hausherren und St. Pölten. Einzig die Chancen fehlten auf beiden Seiten. Gegen Ende der ersten Halbzeit übernahmen die Gäste immer mehr das Kommando. Doch die Dornbirner hielten gut dagegen und es ging mit einem 0:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit kam mehr Schwung in die Partie und Dornbirn ging nach einem perfekten Konter in der 57. Minute durch De Andrade Souza mit 1:0 in Führung. Die Freude hielt jedoch keine zehn Minuten. Denn in der 65. Minute sorgte Din Barlov für den Ausgleich. Weitere zehn Minuten später drehte St. Pölten das Spiel dank eines Treffers von Thomas Salamon. Die Dornbirner gaben aber nicht auf und kamen in der Nachspielzeit tatsächlich noch zum 2:2. Erneut war es De Andrade Souza, der die Dornbirner mit seinem zweiten Treffer in die Verlängerung schoss.

Dornbirn belohnt sich nicht

In der Verlängerung gingen die Niederösterreicher nach vier Minuten erneut in Führung. Nach einer perfekten Flanke erzielte Kevin Monzialo per Kopf das 2:3. Mit diesem Spielstand wurden die Seiten gewechselt. In der zweiten Halbzeit der Verlängerung versuchten die Hausherren noch einmal alles, um sich ins Elfmeterschießen zu retten und warfen alles nach vorne. Am Ende brachte St. Pölten den Sieg jedoch über die Zeit und die Dornbirner müssen im ÖFB-Cup frühzeitig die Segel streichen.